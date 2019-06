Ex corteggiatore di Uomini e Donne debutta su OnlyFans

Federico Rubini è fra i corteggiatori più manzi passati da Uomini e Donne e nonostante la sua esperienza nel dating di Maria De Filippi sia stata relativamente breve – a causa di alcune segnalazioni – ha lasciato il segno.

Il ragazzo era fra la schiera di corteggiatori di Teresa Langella ed è stato eliminato a causa di una segnalazione di Karina Cascella, che tornò in trasmissione per confessare che una sua amica aveva avuto un rapporto d’amore (fugace, in macchina) proprio con Federico Rubini, nel periodo delle registrazioni del trono.

Un tradimento che Teresa non perdonò e che vide l’eliminazione di Rubini, tornato ora in pompa-magna su OnlyFans con un nickname che è tutto un programma: ScoobyDooXXL.

XXL?

Con questo caldo mi è presa voglia di un maxi cono gelato…