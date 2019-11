Cos’è è TikTok e come si crea un account su questo social? Perché è diventato tanto famoso e cosa ci si può trovare dentro? Vediamo tutto quello che serve sapere su questo nuovo social che sta letteralmente conquistando milioni e milioni di utenti nell’ultimo periodo preoccupando sempre di più Instagram, essendo suo diretto competitor. A partire dall’inglobazione di Musical.ly l’idea, secondo il fondatore Alex Zhu, era quella di dare vita a una comunità dove tutti potessero essere creatori. Vediamo TikTok cos’è e quali sono le potenzialità.

TikTok cos’è: come creare un account

Partiamo dalle basi: come ci si iscrive a TikTok? Vediamo tutti i passaggi per creare un account TikTok. Cominciare è semplice: basta aggiungere un indirizzo mail o, in alternativa, un numero di telefono; c’è anche la possibilità di fare i login sfruttando le credenziali di altri account social (Facebook, Instagram, Google o Twitter). Una volta fatto questo è necessario inserire l’età tenendo presente che, per iscriversi a TikTok, è necessario avere almeno 13 anni. Ecco, siamo dentro. Ora sarà possibile impostare la pagina profilo. Non appena iscritti ci si rende conto subito che ci cono diverse similarità tra TikTok e Instagram a livello grafico e non solo: foto profilo tonda, icona in alto a destra per accedere alle impostazioni, il numero di fan e il numero di chi ci segue, i cuori.

Cosa si fa su TikTok e perché iscriversi?

Perché creare un profilo TikTok? Si possono produrre moltissimi tipi di contenuti che permettono di dare libero sfogo alla fantasia degli utenti. Con sketch comici e video in lip-sync (quelli in cui si muove la bocca in sincrono con una canzone o la scena di un film) l’app ha raggiunto ben 150 milioni di utenti attivi che continuano a crescere. Per comprendere meglio cosa si fa su TikTok è utile ricordare che è l’ex Musical.ly, la piattaforma che ha terminato di esistere nell’agosto 2018. Quali sono gli effetti speciali più utilizzati su TikTok?

Il cambio abito, i duetti, la creazione di musical e di balletti. Cosa accomuna questi video? Sono tutti contenuti di breve durata, possono essere salvati facilmente sul telefono e condivisi su altri social. Familiare? I contenuti di TikTok funzionano nello stesso modo delle Instagram Stories, solo che sono permanenti e non scadono dopo 24 ore. Perché iscriversi? Considerato il boom del social se lo si impara ad utilizzare è possibile diventare molto popolari ottenendo milioni e milioni di fans.