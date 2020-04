Costantino Della Gherardesca dopo il successo di Pechino Express: “Non trovo elegante parlare di ascolti”, poi commenta Barbara d’Urso

L’ottava edizione di Pechino Express è stata un successo (la puntata finale che ha visto il trionfo delle Collegiali Jennifer Poni e Nicole Rossi, ha ottenuto una media di 3.045.000 telespettatori pari ad uno share del 11.51%), ma intervistato da Il Fatto Quotidiano, Costantino Della Gherardesca ha preferito non parlarne, limitandosi ad un netto: “Non trovo elegante parlare di ascolti, ancora meno in questo periodo“.

Un successo che comunque Costantino Della Gherardesca si aspettava.

“Sono sincero: mi aspettavo che i piccoli cambiamenti al format avrebbero inciso positivamente sugli ascolti. In più c’era attesa dovuta allo slittamento della messa in onda e il ritorno in Cina ha suscitato grande curiosità. Sono state condotte delle ricerche di mercato da cui è emerso che il pubblico voleva meno viaggio e una gara più difficile. Quanto a me, mi volevano più cattivo. Evidentemente mi sono rammollito con l’età. Inconsapevolmente mi hanno invitato a nozze e così abbiamo superato la fase più politically correct”.

Costantino Della Gherardesca: perché ospite dalla d’Urso? Perché no?

Alla domanda diretta ‘Perché vai ospite dalla d’Urso?’, Costantino ha risposto:

“Perché non ci dovrei andare se m’invitano? Le puntate sull’affaire Prati erano arte, così come Temptation Island: conosco dei neuro scienziati che guardano i programmi della De Filippi e lo fanno senza pregiudizi. È chiaro che mi diverte di più stare in un posto dove accusano la Moric di morsicare un cane che non in un talk politico”.

Mentre sulla preghiera recitata in diretta con Matteo Salvini:

“Seguo le religioni orientali, queste cose levantine non m’interessano. L’avrei trovato più grave se fosse andata in onda sul servizio pubblico. Di certo poi l’economia e sanità si ricostruiscono con i soldi, non i rosari recitati”.

Una preghiera che ha indignato il web che ha raccolto oltre 400 mila firme.