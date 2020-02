Costantino Della Gherardesca elogia Barbara d’Urso e tira una frecciatina a Simona Ventura

Costantino Della Gherardesca, intervistato da Il Giornale in occasione del debutto di Pechino Express, ha parlato delle sue colleghe elogiando Barbara d’Urso e bacchettando Simona Ventura.

«Barbara è diventata un capro espiatorio per tutti gli addetti ai lavori che ne parlano male pensando di farsi belli. Se ci fa caso, non è che chi la critichi faccia dei film di Ken Loach. E poi il suo show è surreale, ha applicato il modello dei news network di destra americani all’ intrattenimento. È un tipo di tv molto liberata e mi diverte molto».

E ancora:

«Simona gioca a tennis ed è ancora in grandissima forma, ma Pechino è il programma psicologicamente e fisicamente più complicato che ci sia in tv. Bisogna alzarsi alle 4 del mattino, sopportare ritmi estremi. La vedo produttivamente difficile per un altro conduttore, a meno che non sia un atleta. Comunque per ora il pubblico vuole me. La gente sui social e fuori mi dice questo».