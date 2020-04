Costantino Della Gherardesca fa uno spoiler sulla finale di Pechino Express? Online esplode un putiferio

Chi vincerà l’ottava edizione di Pechino Express?

Con l’eliminazione (a sorpresa) della coppia dei Gladiatori composta da Max Giusti e Marco Mazzocchi in gara sono rimaste le Collegiali (ovvero Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e la coppia dei Wedding Planner (formata da Enzo Miccio con l’assistente Carolina Giannuzzi).

Al termine dell’ultima puntata andata in onda, Rai Due ha mostrato una piccola preview del capitolo finale in cui Costantino Della Gherardesca eleggerà la coppia vincitrice. Nel video anteprima, però, si vede Costantino urlare “SIETE I VINCITORI!” alludendo al fatto che la coppia vincitrice non sia composta da due donne, altrimenti avrebbe potuto urlato “SIETE LE VINCITRICI!”.

Come già scritto, l’unica coppia in cui c’è un uomo uomo è quella dei Wedding Planner. Che siano quindi Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi le vincitrici?

Una cosa è certa: in otto edizioni mai così tante donne erano arrivate in finale. Quest’anno, infatti, di sei finalisti ben cinque rappresentano la quota rosa.

se costa dice nella preview SIETE I VINCITORI significa che vincono i wedding planner? #pechinoexpress — heyayes (@taerilee) April 7, 2020

Spoiler di Costantino: siete i vincitori di @PechinoExpress.

Le collegiali?

Le top?

I wedding planner! — Luca Madau (@Luca_Madau) April 7, 2020