La scelta del costume a due pezzi di Gemma Galgani divide il web, ma in realtà andrebbe solo applaudita

Questa settimana Gemma Galgani è stata immortalata dai paparazzi al mare e le foto sono state pubblicate dal settimanale Nuovo che ha titolato “Gemma si abbronza per George, spera che lui torni sul trono a Uomini e Donne“.

Nella foto incriminata, infatti, Gemma Galgani sfoggia una perfetta abbronzatura in un costume a due pezzi che ha scatenato i criticoni: c’è chi l’ha accusata di voler ostentare le proprie forme nonostante l’età (ha 69 anni) e chi l’ha criticata per la scelta del costume giudicato non adatto al suo fisico (ripeto: ha 69 anni).

In mezzo a questo mare di commenti negativi per fortuna ce ne sono stati altrettanti che hanno applaudito la scelta di Gemma che è stata definita libera e coraggiosa: se lei si sente a suo agio in due pezzi, chi siamo noi per dirle che non deve farlo?

Se il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti avesse messo in copertina un uomo al mare alla soglia dei settant’anni, infatti, nessuno lo avrebbe criticato per il fisico non più tonico o per la scelta del costume. La Galgani invece è stata offesa e questo solo perché è una donna. Una donna che ha avuto il coraggio di vestirsi come le andava in quel momento.

Se Gemma la prossima estate – a 70 anni compiuti – vorrà ancora indossare il due pezzi perché si sente a suo agio con il proprio corpo, dov’è il problema? Non c’è.