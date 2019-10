Le cover degli album e dei singoli di Katy Perry in Iran sono la cosa più assurda che vedrai oggi

Spesso le cover degli album delle popstar vengono censurate nei paesi arabi. Negli anni abbiamo abbiamo sorriso per le versioni modificate delle copertine di Mariah Carey, Britney Spears, Shakira, Jennifer Lopez o Madonna…

Ma in Iran si sono superati, eliminando direttamente Katy Perry da tutte le cover dei suoi singoli e dei suoi album. Posso capire che per un paese come l’Iran la cover di Teenage Dream sia troppo esplicita, però mi chiedo cosa ci sia da censurare in quella di Small Talk.



This is how the Katy Perry covers looks in Iran in 2019!

Disgusting how in this countries invisibilize woman to this point. pic.twitter.com/76gjgQbjDf

— KATY PERRY CHURCH (@TheKPchurch) September 29, 2019