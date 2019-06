Cristian Imparato si è fidanzato (ma su Instagram pubblica un messaggio per Michael Terlizzi)

Cristian Imparato si è fidanzato con un ragazzo di nome Davide Vitale e lo ha annunciato su Instagram, con una tenera foto di un bacio sulle labbra.

Quando Cristian Imparato era nella casa del Grande Fratello era single e non ha mai parlato di questo fantomatico Davide: sembrerebbe quindi che i due si siano conosciuti e avvicinati una volta terminata la sua esperienza nel reality.

Non ci è dato sapere neanche da quanto tempo questa relazione vada avanti, l’unica cosa certa è che solo cinque giorni fa Cristian ha scritto un post dedicato a Michael Terlizzi, che ancora non sembrerebbe aver dimenticato.

“Oggi il mio pensiero va a te ! A te che sei ancora per poco tempo distante da me, distante da ogni abbraccio e da ogni tipo di sfogo fatto insieme. Non voglio più vederti triste o vedere che versi anche solo una lacrima. Manchi, M”.