Cristian Imparato si è lasciato dopo 1 mese di storia – lo sfogo: “Sono scioccato”

Lo scorso 2 giugno Cristian Imparato si è fidanzato con un ragazzo di nome Davide Vitale. Le cose sembravano procedere bene, ma qualcosa è cambiato. Ieri infatti l’ex gieffino ha annunciato al fine della sua storia. Poco dopo Imparato si è sfogato in una serie di storie, nelle quali ha detto di essere scioccato per la gente che gli scrive che ha creato una storia finta.

“Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni rapporti. Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o media. Visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto , anche se per poco tempo, una persona splendida al mio fianco. Davide ti vorrò sempre bene. Ti auguro di trovare ciò che meriti ! Io posso capire la curiosità e quello che volete, però c’è un limite a tutto! – ha dichiarato Cristian Imparato – Voglio chiudere l’argomento. Io non gli voglio male, ci auguriamo il bene anche se come si dice a Roma ‘morto un Papa se ne fa un altro’.

La cosa che mi fa ridere è che leggo commenti in direct di gente che mi fa tanta pena e mi dice che ho voluto fare la storia finta o che sono finto. Cioè ragazzi ma la gente è scema? Io sono scioccato, veramente schioccato, davvero.”

Da bravo Bitchy sento spesso la puzza di bruciato quando i vip sono in cerca di business, ma onestamente non mi sembra questo il caso. Cristian Imparato non è uscito da Uomini e Donne e non penso che un flirt estivo avrebbe potuto creargli occasioni lavorative o portargli follower e big money.

Per trovare i poracci che sono solo in cerca di business dovete guardare altrove…