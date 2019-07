Cristian Imparato si dichiara a Marco Mengoni

Ma quale Michael Terlizzi, gli occhi di Cristian Imparato sono rivolti altrove. L’ex gieffino in un’intervista rilasciata a Gay.it ha dichiarato che gli piace solo Marco Mengoni.

L’ho incontrato una sola volta, un bel po’ di tempo fa, nel backstage di una manifestazione musicale. Ci salutammo velocemente. Mi piacerebbe incontrarlo e scambiarci quattro chiacchiere, ma senza nessuna malizia. Non so nemmeno se è single.”

Chissà cosa penserà Marco.



“Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni rapporti. Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o media.

Visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto , anche se per poco tempo, una persona splendida al mio fianco. Davide ti vorrò sempre bene.

Io posso capire la curiosità e quello che volete, però c’è un limite a tutto! Io non gli voglio male, ci auguriamo il bene anche se come si dice a Roma ‘morto un Papa se ne fa un altro’.”