Cristian Imparato parla di Michael e Gianmarco: “Dormivano insieme, spero esca fuori altro…”

Cristian Imparato è tornato a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi durante l’intervista concessa a Giada Di Miceli nella trasmissione Non Succederà Più di Radio Radio. Il cantante ha detto che forse il suo ex coinquilino non vuole ammettere di essere omosessuale a causa della sua famiglia.

“Se è gay o non è gay? Guarda, io ho sempre avuto una sensazione, che magari fosse un po’ anche lui a colori, diciamo colorato. Perché non lo vuole dire? Se fosse gay magari non lo dice per la famiglia o anche per il suo passato. Se mi piace? Come tipo esteticamente mi piace. Però quando inizia con le paranoia e le domande no. Lui è molto introverso, io ho bisogno di una persona molto più attiva.”

La conduttrice ha anche chiesto ad Imparato se secondo lui c’è una simpatia tra Terlizzi e Onestini. Cristian si è limitato a dire che i due ragazzi dormivano insieme ed ha aggiunto che vuole saperne di più.

“Se tra lui e Onestini c’è una simpatia amichevole? Ma guarda, io ti dico solo che dormivano a letto insieme, spero che esca fuori dell’altro. Anche io non sono contento di stare con il punto interrogativo, voglio delle conferme anche io”.

Personalmente credo non ci sia da sapere nulla di più, mi pare evidentissimo che tra Michael e Gianmarco ci sia SOLO un’amicizia (e nemmeno troppo profonda).



Nonostante Michael abbia chiarito il suo orientamento sessuale, Cristian e Guendalina continuano ad avere dei dubbi… #GF16 pic.twitter.com/pjUeai7kg6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019

Edoardo ha fatto delle dichiarazioni molto forti: ora è arrivato il momento del confronto. #GF16 pic.twitter.com/KISZP6T71O — Grande Fratello (@GrandeFratello) 13 maggio 2019