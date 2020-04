Cristiano Malgioglio commenta il GF Vip 4: “Se fossi stato io l’opinionista accanto a Signorini…”

Cristiano Malgioglio ieri pomeriggio si è collegato in diretta con Valerio Palmeri di Chi ed ha commentato il GF Vip 4. Il cantautore non ha mai mostrato il suo volto nella live Insatgram, ma si è limitato a posizionare una foto davanti all’iPhone.

“Si ho visto qualcosa di questo programma, ma molto distrattamente. L’ho vista perché ero molto curioso di vedere la conduzione del mio amico Alfonso. Più che altro era per lui, che è stato bravissimo, meraviglioso, stupendo, molto bravo. Mi sarebbe piaciuto se io fossi stato opinionista… sicuramente sarebbe successo di tutto e di più, cose pazzesche. Poi quando c’è stata la cosa del CoronaVirus mi hanno messo angoscia vedere quei ragazzi dentro che non sapevano cosa succedesse in tutto il mondo. Quella parte l’ho seguita con un po’ di malinconia. Perché poi sai, il Grande Fratello poteva dare un po’ di popolarità a questi ragazzi meno conosciuti, possibilità di poter lavorare, invece ormai sono già tutti dimenticati, se li sono già dimenticati tutti. La stessa cosa per quelli di Sanremo”.

Io sono follemente innamorato di Malgy, che in 10 secondi ha detto che sono tutti stupendi e meravigliosi, ma che il pubblico in una settimana si è già scordato dei concorrenti del GF Vip 4. Un po’ come quando al GF Vip 2 diceva ‘deve vincere un giovane, è giusto così, certo che però io li butterò fuori tutti, questo mi dispiace‘.



Cristiano Malgioglio risponde al cugino italiano di Lady Gaga, Antonino Germanotta.