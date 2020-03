Cristiano Malgioglio si scaglia contro sua cugina e Madonna

Cristiano Malgioglio è molto preoccupato per il CoronasVirus (cit.) e per questo motivo su Twitter si è sfogato contro gli artisti di origine italiana che in questi giorni non hanno speso una parola di conforto per il popolo italiano, che sta vivendo un momento di crisi.

Fra i citati ovviamente sua cugina Lady Gaga (reduce dal singolo Stupid Love) e Madonna.

“Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di Madonna e Lady Gaga e di molti altri artisti di origine italiana, per quello che sta causando il CoronaVirus. Complimenti. Sensibilità zero”.

Che ne pensate?