Cristiano Malgioglio pubblica la nuova hit Notte perfetta – VIDEO

Dopo Mi Sono Innamorato di Tuo Marito, Danzando Danzando e Dolceamaro, Cristiano Malgioglio è tornato con una nuova hit. Queen Malgy ha appena pubblicato il singolo Notte Perfetta. Si tratta di un’ennesimo pezzo catchy che ci farà ballare tutto l’inverno.

Lo scorso ottobre in un’intervista rilasciata a Chi Cristiano aveva annunciato l’uscita della canzone.

“Il titolo? Sono indeciso fra Poquito poquito e Notte perfetta, lei cosa dice? Perché è un brano in italiano, spagnolo e inglese, è un brano che parte da Cuba, da questo autore famosissimo che ha scritto la musica perché è un mio grande fan e io ci ho messo le parole”.

Come mai sono tornato a cantare? È stato il mio grande tormento perché ascoltavo canzoni brutte e voci orrende che riuscivano a entrare nelle radio e uno come me, invece, veniva considerato vecchio dai discografici che preferivano sfruttare i ragazzi dei talent. Qualche anno fa sono andato da Lorenzo Suraci (patron di Rtl 102.5 e dell’etichetta discografica Baraonda, ndr) e gli ho fatto sentire Mi sono innamorato di tuo marito. Da lì è ricominciato tutto, per questo lo devo ringraziare”.