Cristiano Malgioglio arrabbiato per una parodia di Mahmood ha fatto intervenire i suoi legali (VIDEO)

Cristiano Malgioglio si è arrabbiato (anzi, si è parecchio arrabbiato, come sottolineato da Ivan Rota su Novella 2000) per una parodia di Soldi di Mahmood che è stata pubblicata su YouTube dal canale @TeleGender che ha ironizzato appunto sul paroliere.

‘Soldi’ è diventato ‘Saldi’ ed il pezzo incriminato fa così:

Chiudono il privè

Devo rimorchià

Forse questo me lo dà, me lo dà, me lo dà

Ci sta me lo dà, me lo dà, me lo dà

Me lo porto a casa per tromb*are

Ma tra un’ora gli dirò bye bye

Alla fine resta pure qui a dormire che tra un po’ son le sei

Sì, non era la fine del mondo

Ma al mattino è Malgioglio

Caz*o che bel buongiorno

Ah, li mortè!

Non devo far più i saldi, saldi

Ma perché?

Stanotte ho fatto i saldi, saldi

Ecco cosa ha scritto Novella 2000:

“Cristiano Malgioglio di solito ama l’ironia, ma questa volta si è parecchio arrabbiato: in una delle varie parodie della canzone Soldi di Mahmood, vincitrice del Festival di Sanremo, appare un sosia del cantante che, dopo una notte di bagordi, si ritrova nel letto Malgioglio, si spaventa e lo apostrofa con termini non proprio eleganti. Il cantautore ha dato mandato ai suoi legali per togliere il video incriminato da internet”.

E prima che i legali agiscano, ecco il video incriminato.

A niente sembrerebbero essere servite le “scuse” a fine video: