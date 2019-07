Cristiano Malgioglio ospite a Supervivientes regala trash a palate agli spagnoli (VIDEO)

A distanza di due anni da quando Simona Ventura andò ospite a Supervivientes per supportare l’amica Paola Caruso, ieri sera è stata la volta di Cristiano Malgioglio che è stato chiamato dalla Spagna in qualità di amico di Isabel Pantoja, concorrente di questa edizione (che è stata costretta a ritirarsi per un problema medico).

La Zia Malgy in studio ha dato dei poracci a tutti i concorrenti sottolineando come sia stato solo merito di Isabel Pantoja il successo di share di questa edizione. Quando Violeta Mangrinan gli ha fatto presente che tutti i concorrenti sono famosi e che nessuno ha fatto una vacanza rilassante in Honduras, Malgioglio ha sottolineato che in realtà è solo Isabel l’unica estrella dell’edizione, la vera diva che non ha avuto timore nel mostrarsi nel fango con i capelli bianchi e le rughe.

Cristiano Malgioglio ha poi detto (sempre a Violeta Mangrinan) che lui è un cantante molto famoso in Italia ed in moltissimi altri paesi e quando la spagnola di tutta risposta ha osato dirgli “Se ti avessi visto in metro non ti avrei riconosciuto“, lui ha completamente sbottato.



Dopo l’affronto di Violeta, Cristiano ha sottolineato come lei in Italia sia famosa solo per aver “fatto qualcosa davanti le telecamere” (alludendo al rapporto fisico con Fabio Colloricchio, ndr), ottenendo come risposta dalla spagnola “E quindi? In Italia non si sc**a?”.

Il tutto è finito con Malgioglio che, bloccato dal conduttore, ha urlato a Violeta: “Scusami ma a me non importa niente di niente di te!”.

Su Twitter il nome di Malgioglio è finito fra i trend topic e molti spagnoli lo stanno già richiedendo in massa per la prossima edizione del Gran Hermano Vip.