Cristina Chiabotto parla del suo debito col Fisco da 2,5 milioni: “È tutto vero”

Ieri è finita su tutti i media italiani la notizia di Cristina Chiabotto e del suo enorme debito con il fisco. Stando a quanto riporta il decreto del giudice, la Guardia di Finanza di Torino ha effettuato delle verifiche ed ha riscontrato “un comportamento elusivo non fraudolento”. Nel periodo 2008-2015 il debito con il fisco sarebbe lievitato fino a 2,5 milioni. Una cifra così grande che ha costretto la Chiabotto a pensare di vendere case e negozi, ma anche ad avviare la procedura di liquidazione prevista dalla legge ‘salva-suicidi’. Legge che si chiama così perché tutela i piccoli imprenditori e i liberi professionisti in gravi difficoltà.

Dopo quasi 24 ore di silenzio Cristina Chiabotto ieri sera ha deciso di parlare. La showgirl ha rilasciato una dichiarazione a l’Ansa, nella quale ha ammesso la sua situazione debitoria. L’ex conduttrice de Le Iene ha aggiunto che la sua vera colpa è stata quella di essersi affidata a professionisti sbagliati. Cristina ha anche aggiunto che intende saldare i suoi debiti e che pagherà tutto.

“Purtroppo, in totale buona fede, mi sono affidata ai professionisti sbagliati. Sono stata mal consigliata sotto il profilo fiscale quando, giovanissima, a 19 anni ho iniziato la mia attività. Sono costretta a ricorrere alla legge ‘salva suicidi’ “unico strumento giuridico rimasto per far ciò che ritengo giusto e doveroso: pagare, come tutti, le somme dovute. Non mi resta che attendere l’esito della procedura con la serenità di chi ha la coscienza a posto.

Non voglio sottrarmi al mio dovere, anzi. Vorrei solo fosse rispettato un principio valido per chiunque, cioè che l’ammontare dovuto di tasse si basi su quanto effettivamente guadagnato. Ci tengo inoltre a precisare che nel decreto (peraltro pubblico) non si parla mai di evasione, ma piuttosto di ‘comportamento elusivo non fraudolento’ come espressamente dichiarato dal giudice, ho sempre rispettato le regole e di aver chiesto a chi mi consigliava di fare altrettanto”.