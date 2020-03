Cristina D’Avena assente a ‘Musica Che Unisce’ si sfoga: “Non mi hanno invitata…”

Ieri sera su Rai Uno è andato in onda lo show Musica Che Unisce. Tra gli artisti che sono intervenuti o hanno cantato durante il programma c’erano: Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari, Il Volo, Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani,Levante, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso. Grande assente Cristina D’Avena, la cantante durante una live Instagram ha spiegato come mai non era presente.

“Come mai non c’ero? Perché non sono stata contattata e mi dispiace molto. Non mi hanno proprio invitata, questa è la verità. Avrei cantato anche io e avrei contribuito con umiltà a questo bel progetto per aiutare chi ha bisogno. Avrei cantato volentieri le mie canzoni, che sono pezzi che uniscono tutti. Sono molto dispiaciuta, mi è dispiaciuto davvero tanto. Cosa devo dirvi? Mi è dispiaciuto molto, tutto qui. Sarà per un’altra volta.”.

Subito dopo la diretta Cristina ha anche scritto su Twitter il motivo della sua assenza.

“In questo momento così delicato avrebbe fatto piacere anche a me partecipare all’iniziativa insieme ai miei colleghi. Sarebbe stato un ottimo modo per dare, nel mio piccolo, un contributo attraverso la mia musica che unisce da sempre “i bambini di tutte le età”, aprendo i cuori e cercando di distogliere i pensieri da questa situazione così difficile”.

Nulla di tragico, la Rai potrebbe anche organizzare un’altra serata di questo tipo e invitare la regina delle sigle.

Lo sfogo di Cristina D’Avena.