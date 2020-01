Cristina Plevani difende Salvo Veneziano dopo lo scandalo che l’ha travolto

Sono passati vent’anni da quando Cristina Plevani e Salvo Veneziano hanno passato 100 giorni nella casa della prima edizione del Grande Fratello, dove si sono classificati al primo ed al secondo posto.

Ora Salvo è nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip e proprio ieri si è lasciato andare ad alcune frasi sconvenienti sulla concorrente Elisa De Panicis che hanno indignato il web.

Cristina, che conosce Salvo da appunto vent’anni, ha preso le sue difese.

“Conosco Salvo e il suo modo di eprimersi. Queste frasi non esprimono ‘violenza’ come se stesse dicendo che la picchierebbe, è il suo modo colorito per dire che gli fa sess0. Non lo fa con cattiveria, è come se dicesse “la spezzo in due”, non è un serial killer. Non esageriamo. In questi ultimi anni si sta un po’ esagerando a misurare ogni parola viene detta per poi etichettarti in negativo. Bisogna vedere il contesto del discorso e il tono goliardico. Non sempre si è dei violenti, dei razzisti o omofobi. Spero nei social che non esagerino nel demonizzarlo. È colorito nell’esprimersi, esagera a figurare la sua idea ma non è un violento e non sta dicendo di picchiare una donna”.