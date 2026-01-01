Crollo improvviso, Mara Venier in crisi: la terribile notizia arriva nelle prime ore

La puntata di Domenica In, andata in onda il 28 dicembre 2025 su Rai 1, ha riservato una sgradita sorpresa per Mara Venier e l’intera rete ammiraglia. Nonostante l’assenza di un diretto concorrente forte come Amici 25, ci si aspettava che il programma potesse brillare. Invece, i risultati sono stati ben al di sotto delle aspettative. Un vero e proprio campanello d’allarme per la trasmissione, che si trova a navigare in acque più complicate del previsto.

L’inizio della diretta ha fatto sperare grazie all’oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia, questo segmento, breve e con ospiti poco coinvolti, ha limitato i danni senza costruire una base solida. Già dalle fasi successive, i segnali di difficoltà sono diventati evidenti e inequivocabili: il pubblico ha iniziato a calare drasticamente, spostando l’attenzione verso altre offerte televisive, in particolare quelle di Canale 5. Un declino precoce che ha compromesso l’intero pomeriggio.

I numeri parlano chiaro: un pomeriggio in difficoltà

L’analisi degli ascolti offre una fotografia cruda e impietosa dell’andamento di Domenica In. La prima parte del programma (circa mezz’ora) ha registrato un avvio relativamente promettente con circa 2.386.000 spettatori e il 19.6% di share. Tuttavia, la tendenza è stata subito al ribasso: nella seconda parte (circa un’ora e mezza), gli ascolti sono precipitati a 1.874.000 spettatori con un 17.4%. Il calo è proseguito inesorabile fino ai “Saluti di Mara”, l’ultima frazione, che ha visto la platea ridursi a soli 1.548.000 spettatori con il 15.1% di share.

Questo declino costante evidenzia una chiara difficoltà nel mantenere l’attenzione del pubblico. Persino la presenza di ospiti di rilievo e molto amati come Ambra Angiolini e Marco Bocci non è riuscita a invertire la rotta, confermando una tendenza negativa manifestatasi subito dopo lo spazio dedicato all’oroscopo. A completare il quadro, “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini su Rai 1 ha registrato risultati sostanzialmente identici a quelli di Verissimo in replica su Canale 5, senza riuscire a generare un significativo traino o a fare la differenza nel panorama auditel della domenica pomeriggio.

Canale 5 trionfa: la concorrenza spietata delle soap

Sul fronte opposto, Canale 5 ha dimostrato una solidità impressionante e una capacità di attrarre il pubblico, continuando a raccogliere un consenso costante e numeri eccellenti per tutto il pomeriggio. Già a partire da “L’Arca di Noè”, che ha totalizzato 2.203.000 spettatori con il 16.3% di share, la rete ha imposto il suo dominio. Le amatissime soap turche, un pilastro inamovibile del palinsesto Mediaset, si sono rivelate ancora una volta un avversario insuperabile per Rai 1, polarizzando l’attenzione di milioni di telespettatori.

Beautiful ha conquistato 1.762.000 spettatori (13.9%). A seguire, Forbidden Fruit è salito a 1.861.000 spettatori (15.3%). Il vero successo è stato con La forza di una donna, che ha toccato il picco di 1.973.000 spettatori con il 17.8%, confermandosi un titolo di punta. A chiudere un pomeriggio trionfale, Verissimo – Le Storie ha registrato 1.689.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e 1.773.000 spettatori (14.8%) nella seconda, con i saluti finali a 1.870.000 spettatori (13.6%). Questo quadro generale premia nettamente Canale 5, che ha incassato ascolti eccellenti anche senza la potente leva di Amici, lasciando a Domenica In una giornata decisamente sottotono e con molte riflessioni da fare per il futuro.