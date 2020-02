Cucuzza commenta il rumor che lo vorrebbe conduttore con la Volpe di “Mattino 5 Weekend”

Michele Cucuzza e Adriana Volpe saranno al timone di un nuovo programma mattutino del weekend che potrebbe ispirarsi proprio a Mattino Cinque di Federica Panicucci. A divulgare questa notizia è stato il portale Blogo qualche giorno fa.

“Fino a qualche settimana fa sembrava una suggestione, per non dire una boutade da appassionati di televisione. E invece pare che l’ipotesi di una versione weekend di Mattino Cinque possa concretizzarsi nei prossimi mesi. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, Mediaset starebbe pensando per la prossima stagione di allestire un duplice appuntamento dell’ormai storico contenitore mattutino nel fine settimana, il sabato e la domenica su Canale 5. Secondo quanto apprendiamo, nel progetto potrebbero essere coinvolti Michele Cucuzza e Adriana Volpe, protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in onda su Canale 5”.