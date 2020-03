Il cugino italiano di Lady Gaga le manda un video messaggio: “Aiutaci!”

Il cugino italiano di Lady Gaga, tale Antonino Germanotta (che su Instagram si descrive come”Italian Cousin of @ladygaga 👩‍🎤🎤🎼🃏”, ha lanciato via Dagospia un video messaggio rivolto proprio alla cantante statunitense:

Antonino ‘Tony’ Germanotta ha poi continuato tirando una frecciatina a Cristiano Malgioglio.

“In questo paese ci sono personaggi come il cantautore Cristiano Malgioglio che sfruttano la presunta appartenenza alla nostra famiglia per i propri fini personali. Beh, la famiglia Germanotta è una sola e risiede in Sicilia, abita in Italia, in un paese vessato dalle difficoltà legate al CoronaVirus. Ti chiedo di dare il tuo supporto, di dare sostegno al paese in cui affondi le tue radici, in cui è nata la storia della nostra meravigliosa famiglia Germanotta. Siamo allo stremo, il nostro paese è in forte difficoltà”.