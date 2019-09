Cupcakke fa outing a Shawn Mendes e rivela un dettaglio intimo del cantante

Cupcakke lo scorso gennaio è finita su tutti i principali siti di informazione perché ha annunciato il suicidio sui social. Adesso la rapper è tornata a far parlare perché ha rivelato di volersi ritirare definitivamente. La cantante ha detto che cancellerà tutti i suoi social e che toglierà la sua musica da ogni piattaforma di streaming.

“In questi ultimi due giorni sono intervenuta sporadicamente e questo perché volevo ottenere quanta più attenzione possibile per far sapere a tutti che voglio farla finita con la musica e che tutta la mia musica sarà tolta da qualunque piattaforma. Sento che sto corrompendo molte persone. Quando ho scritto queste cose avevo 16-17 anni e non me ne fregava niente. Ma ho visto un video in cui c’era un tredicenne che ballava sulla mia musica e per me va bene così, non voglio più fare musica. Ho persone di tutte le età, anche 10, 11 anni, che vengono ai miei concerti e sento come se li stessi corrompendo. Voglio andare in paradiso, non finire all’inferno”.

Non contenta Cupcakke se l’è presa con Camila Cabello ed ha fatto outing a Shawn Mendes (rivelando anche un dettaglio intimo del cantante).

“Lei che era in quel piccolo gruppo pop, colei che sta frequentando il ragazzo gay. Ecco, lei è razzista! E tu cara mia, io sono stata letto con il tuo ragazzo! L’ho fatto di proposito perché sei una razzista! Ho le prove di quello che ho fatto. Lui è assolutamente gay e ce l’ha piccolo!”

Shawn Mendes gay? Camila Cabello razzista? Ma esattamente cosa c’entra tutto questo con il ritiro?



Cupcakke e lo sfogo dopo il tentato suicidio.

“Ho combattuto con la depressione per molto tempo. Mi dispiace che l’ho fatto in pubblico ieri sera, scusatemi. Ma adesso sto bene. Sono andata in ospedale e finalmente ho l’aiuto di cui ho bisogno. Adesso devo essere felice e regalarvi della bella musica. Grazie a voi per tutte le preghiere, ma per favore non preoccupatevi per me.”

can we plz make a cupcakke and shawn mendes series like y'all did with nicki and tom????😭😭😌😭