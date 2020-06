Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip: “Se mi prendono terrò tutti attaccati alla tv”

A sorpresa i vertici Mediaset hanno deciso di fare il bis e di riproporre il Grande Fratello Vip anche a settembre. Un noto tronista si era candidato per la quarta edizione, aveva anche fatto il provino, ma è stato scartato all’ultimo. Parlo di Lorenzo Riccardi, che in un’intervista ha anche ammesso di avere molta voglia di partecipare al reality di Alfonso Signorini.

“Sarei molto felice di partecipare al Grande Fratello Vip. Spero tanto mi facciano partecipare. I telespettatori si farebbero due sane risate…e non sarebbe male! La gente ha bisogno di allegria”.

La quinta edizione del GF Vip si avvicina e l’ex tronista è tornato all’attacco. Lorenzo a Mio Magazine ha detto che se dovessero prenderlo quest anno terrebbe i telespettatori incollati alla tv.

“Grande Fratello Vip? L’anno scorso avevo fatto il provino, ma poi non sono entrato. Se dovessero chiamarmi anche quest’anno vedremo: io potrei dare tanto e fare attaccare le persone al televisore”.

A Uomini e Donne qualche volta l’ho trovato sgradevole e anche inopportuno, ma queste per il GF Vip sono caratteristiche ottime. Odiosi, adorabili, pettegoli, trashoni, irascibili, folli, tutto va bene per la casa del GF, tranne che i vip anonimi che partecipano al programma solo per raccattare due spicci e dormire sui divani. Diciamo che oltre a qualche grande nome, io Lorenzo forse lo terrei in considerazione se fossi in Signorini.

Comunque Riccardi non butta via nulla e nel dubbio qualche mese fa si è candidato anche per L’Isola dei Famosi.

“Intanto, per non restare troppo lontano dal mare e dalla sabbia, proverò a partecipare a L’Isola dei Famosi (ride. ndr). Mi piacerebbe mettermi alla prova e vedere con i miei occhi se è veramente dura come la descrivono”.

La fidanzata Claudia sulla possibile partecipazione di Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne al #GrandeFratello #GFVIP 4: “Se dovesse partecipare ovvio che mi mancherà tantissimo; lo guarderò a ogni ora del giorno sicuramente, per forza non avrei alternative” pic.twitter.com/YUXQBnFUJB — Grande Fratello VIP 2020 (@GF_diretta) August 1, 2019

