Dahlia Sin di RuPaul’s Drag Race debutta su OnlyFans (dove mostra tutto, ma proprio tutto)

“I’m Dahlia Sin and I’m here to take your man. Eeeoww.”

Dahlia Sin è durata a RuPaul’s Drag Race quanto un gatto in tangenziale ed ora che le serate in discoteca sono dimezzate (se non direttamente annullate) a causa del CoronaVirus, ha deciso di guadagnarsi da vivere su OnlyFans, dove mostra tutto. Ma proprio tutto.

Just made a new Twitter. Made it’s just for my onlyfans content and spectate the 2 ✌🏽 Go Follow pic.twitter.com/TOL3tCX9qy — 𝕯𝖆𝖍𝖑𝖎𝖆 𝕾𝖎𝖓 (@Dahlia_Sin) July 16, 2020

Figlia di Aja, Dahlia Sin – al contrario della sua drag mother – è stata eliminata da RuPaul alla prima occasione, ma grazie al suo vestito da broccolo è comparsa spesso nelle puntate successive come guest star.

Dahlia (che all’anagrafe si chiama Erick Anthony) con il debutto su OnlyFans ha seguito le gesta della sua collega Ariel Versace, presente sulla nota piattaforma a pagamento insieme al compagno.

Beh che dire Follettine e Follettini..