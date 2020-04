Damante registra un video con Giulia De Lellis, poi ci ripensa e cancella tutto: la clip incriminata

Un mese fa una delle mie lettrici mi ha raccontato in esclusiva di essere una vicina di casa di Giulia De Lellis e di aver visto la vulcanologa allenarsi sul suo terrazzo insieme ad Andrea Damante. Negli stessi giorni i due protagonisti di Uomini e Donne hanno lasciato indizi più o meno evidenti nelle loro stories, poi è arrivata la conferma di Gabriele Parpiglia e infine Giuliona e il dj veronese sono stati paparazzati dai fotografi di Chi.

Adesso però è arrivata l’ennesima conferma della reunion della De Lellis e Damante. Andrea ha caricato una storia su Instagram con l’esperta di tendenze che si allena sul terrazzo, ma pochi minuti dopo ha cancellato tutto, quando ormai le Bimbe di Giulia avevano registrato tutto. Io direi che a questo punto potrebbero anche fare storie e dirette insieme, vivendo in piena tranquillità anche la loro vita social. Ormai il comeback dei Damellis è il segreto di Pulcinella.

Per chi si fosse persa la storia del Dama. E comunque dai raga, magari vorranno farcelo sapere ufficiale in un altro modo o magari in un altro giorno quando si sentiranno di dirlo. A me personalmente basta che stiano insieme e che siano felici, peace&love❤️ #damellis pic.twitter.com/PjwahjwEiN

“Ciao Silvia, sono qui a Roma in piacevolissima compagnia. – ha detto Damante – Sto affrontando la quarantena nel migliore dei modi. Sto cercando di far passare il tempo. Ero sempre su un aereo e fermarmi non è stato facile. Consiglio a tutti di trovare il proprio equilibrio e speriamo che l’estate arrivi presto per darci un po’ di positività. Vi saluto e vi bacio. Speriamo che questo 2020 passi in fretta”.