Damante ha tradito la De Lellis con una tronista? – il gossip a Tommy Talks

Nell’ultima puntata di Tommy Talks, Tommaso Zorzi ha intervistato Gabriele Parpiglia. Tra le tante domande, Tommaso ha chiesto al giornalista e autore delle notizie in merito al rumor del presunto flirt tra Andrea Damante e Sonia Lorenzini (quando lui stava con la vulcanologa Giulia De Lellis).

Quindi la Lorenzini è una delle ragazze che Giuliona ha chiamato mentre stava tagliuzzando i vestiti del Dama?



Ma la Lorenzini potrebbe non essere l’unico tradimento vip di Andrea Damante…

“Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino. – si legge su Chi – Parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello.”