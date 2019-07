Dammi Un Mojito, il nuovo singolo dell’artista futurista Selvaggia Roma (VIDEO)

Dopo Teresa Langella e Lorenzo Riccardi anche la nostra artista futurista Selvaggia Roma ha deciso di rilasciare un singolo. Non solo opere comprensibili da un pubblico di nicchia (come dimenticare il capolavoro futurista dedicato ad Eliana Michelazzo), ma anche arte per tutti i suoi follower e così è nata Dammi un Mojito.

Cara Madame X beccate sti spicci e muta…

Selvaggia Roma – Dammi un mojito – testo

Che bello

siamo già al mare

con il vento che ci canta già una canzone

con il sorriso delle onde

in questo tempo di sole

e con quest’estate che ci balla sulle spalle

con le serate colorate dalle stelle

siamo io e te

forse in quest’estate chi lo sa

se avremo sete della libertà

dammi un mojito

che ci penso

e se ti guardo tutto ha senso

so che quest’estate arriverà

qualcosa che mi dà la libertà

dammi un mojito che ci penso

dammi un motivo

che bello se sono seduto

mentre balli

tu perdi la ragione

se vuoi qualcosa non temere

sai che

sono qui per te

tipo qualcosa che rimane sulla pelle

un’emozione di una vita da ribelle

e la voglia del sol

e la voglia del sol

forse in quest’estate chi lo sa

se avremo sete della libertà

dammi un mojito

che ci penso

e se ti guardo tutto ha senso

so che quest’estate arriverà

qualcosa che mi dà la libertà

dammi un mojito che ci penso

dammi un motivo

non chiedermi perché

mi sento sciogliere

ti vedo in mare

e già ti sto per raggiungere

non senti il tempo

che ti abbraccia

se lo prendi al volo

dammi un mojito

che fra poco non tocco più il suolo

Che bello

siamo già al mare

con il vento che ci canta già una canzone

con il sorriso delle onde

in questo tempo di sole

e con quest’estate che ci balla sulle spalle

con le serate colorate dalle stelle

siamo io e te

forse in quest’estate chi lo sa

se avremo sete della libertà

dammi un mojito

che ci penso

e se ti guardo tutto ha senso

so che quest’estate arriverà

qualcosa che mi dà la libertà

dammi un mojito che ci penso

dammi un motivo

dammi un mojito che ci penso

e se ti guardo tutto ha senso.