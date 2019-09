Daniel e Larry, i due militari che hanno picchiato il loro aggressore omofobo raccontano la fine inaspettata della storia

Daniel Lennox e Larry Choate sono stati aggrediti da un omofobo, che però non sapeva che i due ragazzi sono militari e pugili ed infatti è stato messo k.o. La loro storia ha fatto il giro del web e qualche giorno fa Larry mi ha contattato per farmi sapere che la vicenda non è finita con la fuga dell’aggressore vigliacco. La coppia ha rilasciato un’intervista ad una tv americana, durante la quale ha raccontato un finale davvero inaspettato.

L’omofobo è stato individuato dalla Polizia ed è stato arrestato, ma Daniel e Larry hanno fatto di tutto perché non passasse troppo tempo in carcere e dopo averlo perdonato, hanno chiesto che facesse parte del programma ‘Restorative Justice Initiative’. La coppia ha preferito che il loro aggressore imparasse una lezione, piuttosto che accontentarsi di una punizione.

“Questo uomo ha iniziato ad urlare contro di noi. Urlava insulti ben dettagliati, erano tutte cose omofobe. Tra un’offesa e l’altra ripeteva di come i gay avessero rovinato il quartiere. Lui ha aggredito Danny e noi abbiamo reagito atterrandolo.

La Polizia circa una settimana dopo l’aggressione ha trovato l’uomo e l’ha arrestato. Pensavo avrei provato sollievo dopo tutta la mia rabbia. In realtà abbiamo reagito in maniera diversa. Ho pensato che al posto di quell’omofobo avrei avuto bisogno di qualcuno che mi aiutasse a tornare un uomo migliore. Da dove viene il nostro perdono? Diciamo che abbiamo preferito dargli un’opportunità di capire una lezione piuttosto che accontentarci di una punizione. Gli abbiamo insegnato una cosa o due sui valori di New York.”