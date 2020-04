Daniel Osvaldo svela un dettaglio intimo su Francesco Totti

Daniel Osvaldo in un’intervista rilasciata a TNT Sport ha ripercorso il suo periodo nella Roma. Il calciatore ha anche svelato un dettaglio intimo su Francesco Totti. A quanto pare negli spogliatoi Daniel ha notato qualcosa di grosso, come dire…



“Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto. Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire… E sua moglie, qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna”.

#Osvaldo : “Una volta in un bar di #Roma mi stavano uccidendo. Poi chiesi a #Totti e De Rossi di accompagnarmi a sistemare le cose. A Totti dicevo che era cornuto, non poteva essere così perfetto: bello, fortissimo e… anche ben dotato. In realtà non aveva neanche le corna”. pic.twitter.com/kHy7iEZ5dJ

“La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un evento sulla Tuscolana. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propri a compagnia. Andando via c’è un’altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata.

La storia sarebbe finita se qualche giorno dopo Fabrizio Corona non telefonasse a Vito per dirgli che esiste una seconda parte dell’intervista, più dettagliata, unita ad alcune fotografie compromettenti. Lui è pronto a venderle a Gente per cinquantamila euro, ma se volessimo ritirare tutto dal mercato per la stessa cifra non avrebbe problemi a darcele. A noi la scelta.

lo vengo avvisato dell’accordo soltanto a pagamento avvenuto, e la cosa non mi piace per niente perché non ho nulla da nascondere: non a caso, al dunque Corona consegna a Vito un dattiloscritto firmato dalla Vento nel quale ci sono ben poche novità rispetto alla prima parte dell’intervista, e nessuna fotografia. L’evidenza del bluff.

Ma ciò che mi interessa è uno degli accertamenti compiuti dalla polizia durante le indagini: quella famosa notte incriminata il mio telefono non risulta mai agganciato alla cella della zona in cui abita Flavia Vento.”