Daniel Radcliffe asfalta J.K. Rowling e i suoi discorsi trasfobici: “Le donne trans sono donne!”

J.K. Rowling è sempre stata amata dalla comunità LGBT, visto che in più occasioni si è espressa a favore dei diritti delle persone omosessuali e ha anche difeso Tom Daley dall’attacco di un omofobo. Lo scorso dicembre purtroppo la scrittrice di Harry Potter ha supportato le assurde posizioni transfobiche di una ricercatrice femminista ed è stata giustamente criticata da migliaia di fan della saga. Non contenta la Rowling qualche giorno fa è tornata a vomitare su Twitter discorsi altamente discriminatori per tutte le persone trans.

“Se il sess0 non è reale, allora non può esserci alcuna attrazione tra persone dello stesso sess0. Se il sess0 non è reale, si cancella la realtà vissuta da tutte le donne del mondo. Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sess0 significa non dare la possibilità a molti di discutere delle proprie vite. E dire la verità non vuol dire odiare. L’idea che donne come me, empatiche da decenni nei confronti dei trans, vulnerabili come le donne per esempio nei confronti della violenza maschile, odino le persone trans perché credono all’esistenza del sess0 non ha senso. Io rispetto i diritti di ogni persona trans di vivere in qualsiasi modo. Marcerei con voi se foste discriminati perché trans. Ma vedo la mia vita che si caratterizza in quanto donna. E non credo che dirlo significhi odiare”.

“Se foste discriminat* perché trans“? Allora che inizi a marciare, perché le persone trans sono discriminate quotidianamente e forse anche più del resto della comunità LGBT. Inoltre qualcuno dica alla signora femminista che nessuno vuole toglierle il diritto di gridare al mondo che è una donna e che la sua vita si basa anche su quello, ma nel 2020 dovrebbe sapere che il sess0 esiste, ma non è determinato da quello che uno ha in mezzo alle gambe e che quindi una donna trans è UNA DONNA prima di tutto.

Fortuna che a mettere una pezza su questo macello c’ha pensato Daniel Radcliffe. L’attore ha attaccato le posizioni da medioevo di J.K. Rowling e si è detto dispiaciuto per i fan di Harry Potter, che dopo quei tweet potrebbero aver avuto una forte delusione ed aver compromesso il loro legame con i libri del maghetto.

“Le donne transgender sono donne. Qualsiasi affermazione contraria cancella l’identità e la dignità delle persone transgender e va contro ogni consiglio dato dalle associazioni sanitarie professionali che hanno molta più esperienza in materia rispetto a me o J.K. Rowling. Secondo il progetto Trevor, il 78% dei transgender e i giovani non binari hanno riferito di essere stati oggetto di discriminazione a causa della loro identità di genere. È chiaro che dobbiamo fare di più per sostenere le persone transgender e non binarie, non invalidare le loro identità e non causare ulteriori danni.

Sto ancora imparando come essere un alleato migliore, quindi se volete unirvi a me per saperne di più sulle identità transgender e non binarie consultate la Guida del progetto Trevor per essere veri alleati per i giovani transgender e non binari.

Per tutte le persone fan di Harry Potter che ora sentono che la loro esperienza con i libri è stata rovinata, voglio dirvi che mi dispiace profondamente per il dolore che i suoi commenti vi hanno causato. Spero davvero che non perderete del tutto ciò che è stato prezioso in queste storie per voi. Se questi libri ti hanno insegnato che l’amore è la forza più forte dell’universo, capace di vincere qualsiasi cosa; se ti hanno insegnato che la forza si trova nella diversità, se ritieni che un determinato personaggio sia fluido, trans, non binario, o che sia gay o bisessuale; se hai trovato qualcosa in queste storie che vibra come te e ti ha aiutato in qualsiasi momento della tua vita, allora il rapporto è tra te e il libro che leggi, ed è un legame sacro. E secondo me nessuno può toccarlo. Spero che questi commenti non lo contaminino troppo”.