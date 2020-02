Daniela d’Urso (sorella di Barbara d’Urso) denuncia il fidanzato di Antonella Elia

Ieri sera a Live Non è la d’Urso il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, si è duramente scagliato contro la conduttrice ricordandole un presunto vecchio aneddoto del passato che vedrebbe coinvolta sua sorella Daniela d’Urso.

“Io voglio dire una cosa a te, perché altrimenti ogni volta che ci vediamo tutti pensano che ci scontriamo. Tu ripeti sempre ‘a casa mia‘. Bene, io a casa tua ci sono stato tante volte. Ma a casa tua in via Cortina D’Ampezzo. Quando tu molti anni fa andavi in giro a girare film, tua sorella Daniela mi chiamava e mi diceva ‘Pietro vieni, che Barbara non c’è e facciamo le feste‘. Quindi io a casa tua ci sono stato molte volte, capito?”

Un racconto che a quanto pare non corrisponderebbe al vero dato che oggi – via Twitter – Daniela d’Urso ha annunciato di aver denunciato per diffamazione Pietro Delle Piane ricordandogli che “La diffamazione è un reato” e che “Non è una battuta“, sostenendo pure di essere molto unita con sua sorella “noi unite più che mai, il resto è fuffa“.

Ecco il tweet:

Pietro Delle Piane in 24 ore ha collezionato un bel ‘salutame a soreta’ ed una querela per diffamazione.

Non male.