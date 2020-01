Daniela Martani contro Fedez ed il profilo fake di sua mamma: “Insultava chiunque” – ecco alcuni screen

Nel 2018 in occasione della sua festa di compleanno al supermercato, Fedez querelò l’ex gieffina Daniela Martani che l’aveva definito un “idiota” ed un “pallone gonfiato”. L’anno scorso, ad ottobre, il pm ha archiviato la querela.

All’epoca dell’archiviazione il profilo Twitter @63Camilla scrisse alla Martani che “non era finita”. Quel profilo – come scoperto ieri – non apparteneva ad una sconosciuta fan del rapper, bensì a sua mamma Annamaria Berrinzaghi, conosciuta da tutti come “Tatiana” e come “Vittorio Violini” su Instagram.

Per questo motivo la Martani oggi ha scritto un lungo post su Instagram:

“Ve lo ricordate Fedez quando si indignò per la richiesta di archiviazione della denuncia che mi fecero lui e la moglie per avergli scritto “idiota” dopo quella vergognosa festa in cui si sono lanciati il cibo e ballato sui banconi di frutta e verdura al supermercato? Invece la madre può insultare chiunque con i suoi profili finti su Twitter ed Instagram usando termini come troia, stronzi, merde se si criticano i Ferragnez?

Caro Fedez hai bisogno di mammina per farti difendere sui social? Tua moglie Chiara Ferragni dice che è comprensibile perché i figli so piezz’ e core, mia madre ste cafonate non le ha mai fatte. Io c’ho sempre messo la faccia e comunque per me gli animali so piezz’e core quindi sono autorizzata ad insultarvi secondo la filosofia della tua mogliettina, ma soprattutto dì a quella insensibile di tua moglie di smettere di usare pellicce che è vergognosa”.