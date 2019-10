Daniela Santanchè attacca Ricky Martin: “Hai un nuovo figlio senza madre!”

Due settimane fa in Piazza San Giovanni a Roma Giorgia Meloni ha attaccato le famiglie arcobaleno e la comunità LGBT. Come se non bastasse, ieri un altro volto noto di Fratelli d’Italia ha sentito il bisogno di dire la sua e gettare fango su un momento bellissimo di una FAMIGLIA. Daniela Santanchè ha attaccato Ricky Martin e Jwan Yosef, che martedì sera hanno mostrato al mondo il loro nuovo piccolo, Renn.

La senatrice di Fratelli d’Italia ha sottolineato che Renn è un bambino senza madre ed ha parlato di sfruttamento del corpo delle donne in merito alla GPA.

“Ricky Martin di nuovo padre di un bambino senza madre, per scelta sua e del suo compagno. Qui non c’entra nulla l’essere gay, c’entrano i diritti di una terza persona e lo sfruttamento del corpo delle donne. No all’utero in affitto!”

Visto che Daniela si concentra sul presunto “sfruttamento delle donne”, sicuramene sarà favorevole all’adozione per le coppie gay, visto che in quel caso non può attaccarsi ai diritti delle donne (che in realtà nei paesi occidentali non sono assolutamente sfruttate quando si parla di maternità surrogata).

E prima Elton John e poi Ricky Martin, Daniè…



Il tweet di Daniela Santanchè.