Daniele Dal Moro contro Gaetano Arena – lite su Instagram: “Mi hai rotto, ebete!”

Il Grande Fratello 16 è finito da un pezzo, ma i concorrenti continuano a lanciarsi shade, litigare e scannarsi sui social. Gli ultimi in ordine cronologico sono Gaetano Arena e Daniele Dal Moro.

Ieri pomeriggio un follower del pupillo di Fabrizio Corona ha scritto: “Daniele si crede più bello e talentuoso di te. Tu cosa gli rispondi“.

Arena con un francese maccheronico ha commentato: “Ahahaha io sorrido mon fre“.

Io avrei aggiunto anche un “Aurevuà“.

Daniele non l’ha presa bene e ha risposto senza troppi giri di parole: “Mo mi hai rotto. Io non ho bisogno di mettermi le faccine da ebete! Se soffio cadi!”

Calma Dany, calma.



Fatemi capire, esco di casa per avere una specie di vita sociale e Gaetano e Daniele cominciano una guerra? Ma cosa sta succedendo? Che trash, che meraviglia. 😂 #GF16 pic.twitter.com/PLayP5sLmD — elenaclaire⛈️ (@magicawaitsforu) July 29, 2019

“Faccine da ebete” “se soffio cadi” Daniele 29.07.19 asfalta Gaetano, anche per chi troppo educata o per non fargli pubblicità non l’ha mai fatto! #gf16 pic.twitter.com/BRP4yhHnpD — ~Marta~ (@chebellagioiaa) July 29, 2019

Questo non è un periodo sereno per Daniele Dal Moro, che la scorsa settimana è stato lasciato da Martina Nasoni.