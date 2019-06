Accusano Daniele Dal Moro di stare con Martina Nasoni per i 100 mila euro vinti al Grande Fratello – lui sbotta

Martina Nasoni ha vinto la sedicesima edizione del Grande Fratello e si è portata a casa 100 mila euro in gettoni d’oro ed una signora su Instagram – sul profilo di Daniele Dal Moro – l’ha accusato di stare con lei solo per i soldi.

Questo il commento (tradotto dall’ignoranzese all’italiano) pubblicato su Instagram, a cui Daniele Dal Moro ha così risposto:

L’ex gieffino ha poi pubblicato un lungo sfogo:

“Ragazzi non vi preoccupate, ogni volta che leggo delle boiate mi faccio una risata, state tranquilli. Però ogni tanto (non sempre) ma ogni tanto nella vita far valere il proprio pensiero davanti a chi ti vuole far passare per una persona che non sei si chiama volersi bene. E io non mi sono voluto bene per troppo tempo. Sempre con rispetto anche se altri a te non lo portano. Ad ogni modo grazie a tutti voi che vi preoccupate per me e mi mostrate ogni giorno il vostro affetto. Siete unici”.