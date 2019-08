Daniele Dal Moro contro Martina: “Parole gravissime contro me e la mia famiglia. Con me ha chiuso per sempre”

La scorsa settimana Martina Nasoni ha detto di essere single su Instagram e Daniele Dal Moro ha scoperto la fine della loro storia proprio dai social.

Ieri Martina deve aver cambiato idea ed ha provato a raggiungere il suo ex, che si trovava a Roma, ma qualcosa è andato storto.

Daniele poco dopo ha dato la sua versione dei fatti ed ha aggiunto che la vincitrice del GF 16 avrebbe usato parole gravissime contro lui e la sua famiglia.

“Ho appena mandato un messaggio a Martina, io con Martina ho chiuso, non voglio più saperne, per me è una cosa chiusa. Io posso non esser stato troppo affettuoso con lei, posso non essermi comportato come molti di voi avrebbero voluto, ma penso di averle sempre portato rispetto dentro e fuori dalla Casa. Io e Martina ci sentiamo praticamente tutti i giorni al cellulare, non era in programma di vederci oggi, mi ha scritto alle 18 e mi ha detto: ‘Io sono in treno, sto venendo giù’. E io ho pensato a come avremmo potuto fare dato ero con mio cugino che aveva preso – da tre settimane – una mezza giornata di ferie per stare con me. Ero già d’accordo con lui, per stare anche a dormire con lui. Io mi sono arrabbiato con Martina perché non mi ha avvisato, e mi è dispiaciuto che abbia fatto un giro per nulla. Va bene la sorpresa, ma cerca di capire se posso. Detto questo il motivo per cui sono arrabbiata con Martina è perché con me ha usato parole gravissime, che non diffonderò mai ma gravissime, su di me, sulla mia famiglia, nessuno mi ha mai detto quello che mi ha detto lei.”