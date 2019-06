Daniele dice qualcosa di troppo e Erica gli intima di stare zitto – l’episodio successo a poche ore dalla finale (VIDEO)

Daniele Dal Moro e Erica Piamonte sono arrivati all’ultima puntata del Grande Fratello come unici superstiti del Grande Ranch, il prequel del Grande Fratello che ha visto quattro aspiranti concorrenti vivere per circa una settimana in un ranch in campagna, fra mucche e balle di fieno.

I quattro che hanno vissuto l’esperienza del ranch sono stati Angela Losito (che è stata eliminata durante la prima puntata), Audrey Chabloz (che è stata eliminata durante la seconda puntata), Daniele Dal Moro e la toscana Erica Piamonte. Loro quattro – alla luce di quanto successo nelle ultime ore – conserverebbero quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un segreto, dato che quando Daniele ha provato a parlarne, Erica lo ha intimato di stare zitto fingendo di non ricordarsi della vicenda.

“Ricordi quando abbiamo fatto l’incidente?” / “NO!”.

Ecco il video:

Daniele parla di un incidente avvenuto nel Grande Ranch, prima di iniziare l’avventura al #GF16, ma Erica lo blocca facendogli il segno di stare zitto. COSA È SUCCESSO 😱 pic.twitter.com/QmHXKHGxrP — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 11 giugno 2019

Di che incidente stava parlando? E perché la regia del Grande Fratello immediatamente dopo ha cambiato inquadrature?