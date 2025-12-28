Daniele Interrante, te lo ricordi? Era il bello della Tv | Ecco adesso come si è ridotto e come fa per vivere

Quando i riflettori si spengono: Tra gossip e ritorni inaspettati

Quando le luci del palcoscenico hanno iniziato ad affievolirsi, il nome di Daniele Interrante non è scomparso del tutto dall’attenzione pubblica. Anzi, ha continuato a circolare con insistenza grazie alle sue storie sentimentali, spesso finite sotto i riflettori della cronaca rosa. Le relazioni con personaggi noti come Melissa Satta, Guendalina Canessa e Francesca De André, figlia di Cristiano De André, lo hanno mantenuto al centro del gossip anche quando le presenze televisive si facevano più sporadiche. Questo periodo ha evidenziato come, pur senza ruoli fissi in tv, Interrante sia rimasto una figura familiare per una fetta consistente del pubblico.

Una sorta di seconda vita mediatica si è manifestata tra il 2017 e il 2021, quando Daniele è tornato con frequenza nei salotti di Barbara d’Urso. Da “Domenica Live” a “Pomeriggio 5”, fino a “Live Non è la d’Urso”, ha raccontato molto di sé, svelando anche dettagli sui suoi guadagni legati alla partecipazione ai talk show Mediaset. Tuttavia, con la progressiva uscita di scena di Carmelita dall’azienda, il suo volto è nuovamente sparito dai canali principali, lasciando molti a chiedersi quale fosse la sua nuova direzione.

La sorprendente nuova vita: Lontano dalla TV, vicino ai principi

Ed è proprio qui che la storia di Daniele Interrante prende una piega del tutto inattesa. A svelare cosa faccia oggi l’ex tronista è stato il giornalista di “Chi”, Giuseppe Candela, rivelando un cambio di rotta significativo. Interrante è oggi impegnato nella gestione di una lavanderia nel centro di Milano, attività di cui sua madre è la titolare. Una scelta di vita che lo vede lontano dai clamori e dai riflettori, in una dimensione più privata e lavorativa, una netta discontinuità con il passato televisivo.

L’ultima intervista di rilievo, risalente a febbraio 2025 con Fabrizio Corona, ha offerto uno spaccato della sua mentalità attuale. In quell’occasione, il 45enne ha espresso riflessioni profonde sull’attuale panorama televisivo e il suo distacco. “Non mi vedrete mai lì,” ha dichiarato, riferendosi a chi espone i problemi di salute in TV, criticando implicitamente l’ex amico Costantino. Ha poi ribadito un punto chiave: “Io sono l’unico personaggio pubblico in Europa a non avere mai aperto Instagram. La mia libertà vale più dei soldi.” Questa affermazione sottolinea il suo forte legame con i principi e la personalità, ponendoli al di sopra del denaro. La sua coerenza è dimostrata anche dal costante rifiuto di proposte per reality, un chiaro segnale della sua volontà di restare fuori dal sistema che lo aveva reso celebre, chiudendo il cerchio su una carriera fatta di successi, brusche sparizioni e una consapevole riscoperta di sé.