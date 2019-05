Daniele scoppia a piangere e fa una confessione pesante sul suo passato (ma il GF cambia regia)

Ieri notte alle 1:30 Daniele dal Moro ha detto a Michael e Gianmarco di voler fare una confessione pesante sul suo passato. Il ragazzo ha rivelato di aver passato un periodo davvero brutto e di aver smesso di dare valore alla sua vita.

“Io ho una cosa che mi è successa e che voi non avete. Vi racconto, non ce la faccio più. Ho toccato il fondo. A me di morire o vivere non mi fregava un ca**o. Non mi importava più nulla. Lo confesso, non mi importava proprio di vivere. Non c’è nulla di peggiore di non dare più valore alla tua stessa vita, ve lo assicuro”.