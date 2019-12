Daniele Sibilli, il ballerino di Amici in tour con Madonna: lui racconta la sua difficile infanzia a Napoli e la popstar lo abbraccia

Due anni fa, mentre festeggiava i suoi 59 anni in Puglia, Madonna è stata conquistata dal talento di Daniele Sibilli, ballerino di Amici 11. Il ragazzo si è esibito per la regina del pop ad un party privato e la cantante gli ha fatto i complimenti pubblicamente.

Daniele è piaciuto così tanto alla popstar, che l’ha voluto per il suo Madame X Tour, che arriverà in Europa il prossimo 16 gennaio. Ieri miss Ciccone ha pubblicato un video registrato durante il backstage del suo tour e nella clip Daniele parla della sua infanzia in Italia.

“Vengo da Napoli, in Italia. Non è facile là e non è stato facile per me crescere lì. Però mia mamma ha fatto un ottimo lavoro. Credo di essere un bravo bambino. Grazie per aver creduto in me ed aver visto qualcosa in me. Non puoi immaginare quanto io sia felice di ballare sul palco insieme a te e a questi meravigliosi ragazzi”.