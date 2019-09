Danilo picchiato da degli omofobi con una spranga per aver salutato il suo fidanzato

Nuovo caso di omofobia, questa volta in Irlanda a Dublino. Danilo lo scorso 21 settembre ha passato una serata con il fidanzato, i due prima di salutarsi si sono dati un bacio a stampo. Subito dopo, il ragazzo di Danilo è andato via, ma i problemi sono cominciati lì. Un gruppo di 5/6 ragazzi si sono avvicinati ed hanno iniziato ad urlare insulti omofobi. Uno di loro aveva una spranga e rivolgendosi a Danilo ha detto: “Cosa sta succedendo qui? Cosa hai fatto?!”

Immediatamente è scattata l’aggressione e sono partite le sprangate in faccia al povero ragazzo.

“Ho notato che uno aveva la spranga in mano, ma era troppo tardi ha iniziato a colpirmi con violenza sul volto. Dopo i primi colpi ero stordito, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Ho chiamato la Polizia ma non sono venuti (il giorno dopo sono andato io in stazione e ho denunciato tutto). Ho chiamato un’ambulanza e sono arrivati rapidamente. Sono stati molto utili e mi hanno soccorso

È importante sapere che questo tipo di cose stanno accadendo intorno a noi. Non sono stato il primo e sfortunatamente non sarò l’ultimo. “

E visto che mi dicono che proprio oggi una onlus che dovrebbe chiamarsi ProMedioevo o ProOmofobia ha organizzato dei banchetti, vorrei dire loro che possono ficcarsi i loro volantini, cartelloni e gazebo su per il…