Danna Paola (Lù di Élite) lascia la serie e pubblica un nuovo singolo

A distanza di 24 ore dall’annuncio da parte di Netflix che Lucrecia ‘Lù’ Montesinos Hendrich non ci sarà nella quarta stagione di Élite ecco che l’attrice – che in patria è famosa per essere anche una cantante – ha pubblicato il suo nuovo singolo, Contigo.

Danna Paola è infatti famosissima ed il suo curriculum parla chiaro: fra fiction, soap opera, album, video musicali e cartoni animati è una vera e propria Miley Cyrus versione latina.

Ecco il video di Contigo:

Danna Paola | Contigo | Testo

Ya no veo las noticias, no

No mido el tiempo ni los días

Tú tan lejos, yo solita

Toca quedarse en casita

Estando en peligro y no hay marcha atrás

Cuidando al perro y a mi mamá

Si el miedo me colapsa

(Pienso en ti y se me pasa)

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo

Contigo, contigo, oh, oh

Son las tres de la mañana

Ocho horas de distancia

Y yo no sé si tú vas a olvidarme

Si el mundo se termina, voy contigo a Marte

Voy a enloquecer

ya no sé qué hacer

Pero lo que si sé es que yo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo

Contigo, contigo, oh, oh

Ya no veo las noticias, no

No mido el tiempo ni los días

Tú tan lejos, y yo solita

Toca quedarse en casita

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo

Contigo, contigo, oh, oh

One, two, three

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Yo lo que quiero es salvar al mundo contigo

Yo lo que quiero