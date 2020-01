Da Giulia De Lellis e Taylor Mega alla Ferragni e Fedez: ecco quanti soldi guadagnano per ogni post su Instagram

Ma quali veline, vallette e calciatori, molti ragazzini di oggi sognano di diventare influencer e fare i big money grazie ai social network. Ma quanto guadagnano le star di Instagram grazie alle sponsorizzazioni di beveroni drenanti, vacanze di lusso, magliette e bigiotteria? Parecchio, o almeno questo è quello che riporta il settimanale Io Spio. Secondo il magazine diretto da Luca Arnau l’italiana più pagata sarebbe la Ferragni, con ben 58.000€ di media a post, bene anche il marito con 28.500€ e Gianluca Vacchi con 44.000€. Chiudono la classifica Taylor Mega con 7.000€ e Chiara Nasti con 3.000.

E Chiara Biasi che “non si alza dal letto per 80.000€“ quando prende in media per un post? Secondo Io Spio la cifra si aggira intorno agli 8.000€. Ovviamente la foto la scatta da sdraiata e sotto il piumone.

Con queste cifre io parlerei tranquillamente di…



Da Giulia De Lellis e Fedez a Taylor Mega: gli influencer italiani e la media dei guadagni a post, la classifica.

Chiara Ferragni: 18 milioni di follower, 58.000€

Gianluca Vacchi: 12,9 milioni di follower, 44.000€

Fedez: 8,9 milioni di follower, 28.500€

Mariano Di Vaio: 6,2 milioni di follower, 21.000€

Giulia De Lellis: 4,5 milioni di follower, 8.000€

Clio Zammatteo: 2,7 milioni di follower, 5.000€

Chiara Biasi: 2,4 milioni di follower, 8.000€

Taylor Mega: 2,2 milioni di follower, 7.000€

Valentina Fradegrada: 2,1 milioni di follower, 10.000€

Chiara Nasti: 1,7 milioni di follower, 3.000€