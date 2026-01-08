Rai distrugge Stefano De Martino: adesso gli chiedono anche il sangue | Questo distrugge il palinsesto

Il recente successo straordinario di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, trasmesso nella serata della Befana su Rai1, ha non solo catturato l’attenzione di quasi 7 milioni di telespettatori (punte di share del 36%), ma ha anche acceso l’entusiasmo ai vertici Rai. Questo exploit ha riposizionato il celebre game show di Stefano De Martino come format di primissimo piano, spingendo la dirigenza a considerare nuove collocazioni in prime time.

Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time, ha espresso grande soddisfazione. “Affari Tuoi si conferma in vetta al gradimento,” ha dichiarato Di Liberatore, sottolineando la solidità del format che, pur confrontandosi quotidianamente, “è leader della serata.” Il successo dell’evento è stato attribuito alla sua costruzione come spettacolo di varietà, arricchito da volti noti della “cricca” di De Martino, come Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina, creando un appeal irresistibile. La Rai, forte di questi numeri, sembra pronta a chiedere sempre di più al suo conduttore di punta.

La formula vincente tra gioco e varietà

La chiave di volta dello Speciale Lotteria Italia è stata la sua capacità di trasformare un tradizionale game show in una vera e propria serata di intrattenimento a 360 gradi. Il format ha saputo mescolare sapientemente il gioco con momenti di ilarità, sketch comici e performance musicali, rinfrescando la proposta televisiva. Questa strategia ha permesso ad Affari Tuoi di superare la sua media di ascolti nell’access prime time, dove spesso si trova a fronteggiare una dura competizione con programmi come La Ruota della Fortuna. Il merito di questo rilancio va indubbiamente alla conduzione di Stefano De Martino, che ha dimostrato ancora una volta versatilità e carisma, orchestrando un cast di artisti che hanno aggiunto brio e spontaneità. Di Liberatore ha evidenziato come tali “ottimi ascolti” rafforzino “il proposito di sperimentare, nei prossimi mesi, ulteriori prime serate“. Questo approccio sembra la direzione in cui la Rai intende muoversi, capitalizzando sull’enorme successo di pubblico, ma ponendo nuove e gravose sfide sul conduttore.

Il prezzo del successo: De Martino sotto pressione

Nonostante l’entusiasmo per i numeri record e i piani di espansione, la Rai si trova di fronte a un potenziale ostacolo strategico: il rischio di creare un “doppione” in palinsesto. La puntata della Befana di Affari Tuoi ha brillato grazie a una formula con volti già amatissimi di un altro programma di successo condotto dallo stesso Stefano De Martino, “Stasera Tutto è Possibile” (STEP), garanzia di ascolti per Rai2. Il formato goliardico e la presenza degli stessi comici sono elementi cardine di STEP. La riproposizione di nuove prime serate di Affari Tuoi con una formula così simile potrebbe generare ripetitività nel pubblico. Ma il vero nodo per De Martino è il lavoro extra. Con la richiesta di “ulteriori prime serate” e la necessità di mantenere alto il livello di entrambi gli show, il conduttore dovrà gestire un carico di impegni imponente. La Rai, spinta dagli ascolti, sembra voler spremere al massimo il suo talento, chiedendo metaforicamente “anche il sangue” per garantire il successo. Questo significa notti insonni, riunioni estenuanti e la pressione costante di innovare senza snaturare, di intrattenere senza ripetersi. La sfida per la Rai sarà bilanciare la volontà di sfruttare un successo comprovato con la necessità di mantenere originalità e freschezza nell’offerta, evitando la cannibalizzazione, ma soprattutto tutelando il benessere e la creatività del suo volto di punta.