Deianira lancia una bomba su U&D: “Autore mandava messaggi strani alle ragazze. La Mennoia doveva licenziarlo ma…”

Agosto sembrava un mese di pausa per Uomini e Donne (che tornerà con una nuova stagione a partire da settembre) eppure fra scandali e minacce di querele Raffaella Mennoia non sembrerebbe avere un attimo di pace.

Archiviata (momentaneamente) la faida con Teresa Cilia e Mario Serpa, la Miss Redazione è stata accusata da Deianira Marzano di aver insabbiato il caso di un autore (non è mai stato fatto il suo nome) che durante il trono di Lorenzo e Luigi avrebbe chiesto a delle loro corteggiatrici di uscire e prendere un aperitivo.

Secondo la ricostruzione della Marzano, la Mennoia aveva promesso il licenziamento dell’autore ma così non è stato fatto.

“Ho un carissimo amico che ha lavorato per anni nel mondo dello spettacolo e si occupava di portare le ragazze a Uomini e Donne, sia troniste che corteggiatrici. Cosa è successo? Durante il trono di Lorenzo e Luigi c’erano delle corteggiatrici che erano state proposte dal mio amico e che erano state prese dalla produzione. Queste ragazze si sono lamentate con lui che c’era un autore che gli scriveva in privato che voleva uscire con loro e fare aperitivi. Queste ragazze si sono lamentate con il mio amico dicendo ‘ma è normale che l’autore ci chieda di andare a fare l’aperitivo?’. Il mio amico fece uno stato e fu contattato dalla Mennoia che gli disse ‘Non ti preoccupare, per favore leva quello stato’ assicurandogli che avrebbe licenziato questo autore. Cosa che non è mai stato fatto”.