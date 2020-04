Demi Lovato dice di non essere più amica di Selena Gomez e rischia di fare un disastro

Demi Lovato e Selena Gomez sono cresciute insieme nella grande famiglia della Disney e sono sempre state amiche. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato e il loro rapporto si è incrinato, a confermarlo è stata proprio la cantante di Sorry Not Sorry ad Harper’s Bazaar. Il giornalista ha chiesto alla Lovato cosa pensasse del bel post di supporto che la Gomez le aveva dedicato lo scorso gennaio, durante la sua performance ai Grammy.

Demi è stata abbastanza sintetica, ha detto che vorrà sempre bene a Selena, ma che non sono più amiche.

“Quando cresci con qualcuno, avrai sempre affetto per lui. Ma io non sono più sua amica, quindi il suo post su Instagram mi è sembrato… Avrò sempre amore per lei e le auguro nient’altro che il meglio”.

“Quindi quel post Instagram mi è sembrato...” Cosa?



Diciamo che non finendo la frase e cambiando discorso ha fatto la cosa più giusta ed ha evitato un disastro. Intanto qualcuno sostiene che l’allontanamento tra le due star americane sia anche dovuto al fatto che Selena è la migliore amica della Swift e Demi come manager ha Scooter Braun, con cui Taylor ha litigato apertamente più volte.

Semplicemente Demi lovato non avrebbe MAI mostrato a Selena supporto come ha invece fatto Sel per lei e per questo le ha fatto un effetto strano, e ha poi cercato di far passare Selena per quella strana/falsa. (Selena e demi erano inseparabili un tempo) LA DIFFERENZA È ABISSALE pic.twitter.com/e3mmeig9S4 — mamacita (@harlenaaaa) April 14, 2020

Selena prova a essere carina e la prende sempre in culo. Menomale che Demi si è fermata a quel “felt..”. Chissà che minchiata stava per sparare. https://t.co/2zlu8Nlx64 — carola is RARE🦋🌹 (@extracarolas) April 14, 2020