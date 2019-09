Demi Lovato mostra la cellulite su Instagram: “Le altre foto sono ritoccate, odio averlo fatto”

Demi Lovato ha deciso di mostrarsi al naturale e su Instagram ha pubblicato per la prima volta una foto non ritoccata, in cui è possibile vedere la sua cellulite. “Non sono entusiasta del mio aspetto” – ha scritto – “Ma ne sono riconoscente e questo è il massimo che posso fare“.



Ecco il post:

“Questa è la mia più grande paura. Una mia foto in bikini senza ritocchi. E indovinate un po’, è CELLULITE!! Sono veramente stanca di essere derisa a causa del mio corpo, ritoccandolo (ebbene sì le altre foto in bikini erano modificate – e odio averlo fatto ma è la verità) in modo che la gente pensasse che io rappresentassi la loro idea di come fosse la bellezza, ma semplicemente non ero io. Questo è quanto. Voglio che questo nuovo capitolo della mia vita si basi sull’autenticità di ciò che sono invece di raggiungere gli standards di qualcun altro. Dunque eccomi, senza vergogna, senza timore e fiera di avere un corpo che ha lottato contro così tante cose e che continuerà a stupirmi una volta che, si spera, darò alla luce un figlio. È una bellissima sensazione quella di essere tornata a recitare negli schermi senza dover al contempo stressarmi con un programma strenuante di allenamento fisico di 14 ore giornaliere, o privarmi di una bella torta di compleanno e dover optare per l’anguria con della panna montata per la paura di una vera torta e per essere infelice a causa di qualche folle dieta del cavolo. Ad ogni modo, eccomi, NATURALE, VERA! E mi amo così. E dovreste amarvi anche voi! Ora sono tornata in studio di registrazione.. Sto anche lavorando ad un inno.. Giusto per chiarirlo a tutti.. Non sono entusiasta del mio aspetto ma ne sono riconoscente e questo è il massimo che posso fare! Spero di aver ispirato qualcuno ad amare il proprio corpo anche oggi!”