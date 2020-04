Demi Lovato nei guai: scoperto un suo presunto profilo fake di Instagram pieno di cattiverie su Selena Gomez

Qualche giorno fa Demi Lovato in un’intervista rilasciata ad Harper’s Bazaar ha confermato di non essere più amica di Selena Gomez.

“Quando cresci con qualcuno, avrai sempre affetto per lui. Ma io non sono più sua amica, quindi il suo post su Instagram in cui mi fa i complimenti mi è sembrato… Avrò sempre amore per lei e le auguro nient’altro che il meglio”.