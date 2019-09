Demi Lovato ci ripensa e prova a far pace con la Swift – la reazione di Taylor

La scorsa settimana, proprio mentre Taylor Swift ai VMA ritirava il premio di Video of The Year, Demi Lovato scriveva:

Questa non era certo la prima frecciatina della Lovato alla Swift, in passato infatti la popstar di Sorry Not Sorry ha attaccato la collega per il video di Bad Blood e per la sua lettera contro Scooter Braun.

Adesso però qualcosa è cambiato e Demi oggi pomeriggio ha pubblicato uno screen in cui mostra di ascoltare Cruel Summer, uno dei nuovi brani di Taylor Swift.

demi said swiffers shut the hell up pic.twitter.com/HGNvO7Aa0K

Non contenta, Demi Lovato ha pubblicato una storia in cui tende una mano verso la cantante di Lover.

Taylor Swift l’ha presa bene ed ha subito risposto:

B!tches credete a questa svolta improvvisa della Lovato?



“This is so awesome & put the biggest smile on my face. Thank you.” pic.twitter.com/RziY15i2w2

. @TaylorSwift13 responds to Demi Lovato on her Instagram story:

Ma Demi Lovato cambia idea in base all’oroscopo? Al prossimo ipotetico attacco mediatico verso Taylor Swift guardatela rimandarle nuovamente contro, no tea, no shades, just facts pic.twitter.com/xgxxywmpyT

Demi lovato che scrive quelle cose fa parte della nuova strategia comunicativa di Scooter Braun di mostrare sè stesso e tutti i suoi artisti come aperti e non rancorosi (iniziata col suo tweet all’uscita del disco) e di far apparire quindi Taylor come quella vendicativa che –

demi lovato: “ask taylor”

“nobody in that squad has a normal body”

“take something to capital hill & then i’ll be impressed, not everybody has $250k”

“scooter is a good man”

also demi lovato: cruel summer? 😊🙌 a bop. taylor ily. 😍🥰❤ life’s too short not to support women 👏 pic.twitter.com/QAdjOuQ0Qg

